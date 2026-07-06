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Вход на станцию "Парк культуры" Кольцевой линии метро закрыт с 6 июля в часы пик

Недоступна также пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Станция "Парк культуры" Кольцевой линии московского метро с 6 июля в часы пик по будням будет работать только на выход в связи с ремонтом эскалаторов, завершить работы планируется до сентября.

"С 6 июля по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. (...) Завершить все работы планируется до сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

Вход на станцию и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию продолжит работу, уточняется в сообщении.

Вестибюль станции "Парк культуры" Кольцевой линии в часы действия ограничений будет работать только для входа пассажиров на станцию красной линии.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты поездок, по возможности пользоваться наземным транспортом или менять время поездки.

Ремонт эскалаторов проводится в рамках планового обслуживания инфраструктуры московского метрополитена и необходим для комфортных и безопасных поездок пассажиров, отмечается на портале.

Московский метрополитен
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