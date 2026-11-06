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В Москве в строящемся районе "СберСити" введут бессрочную зону платного проезда

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Рублево-Архангельском районе Кунцева на территории строящегося инновационного района "СберСити" с 1 ноября 2027 года будет введена бессрочная платная зона для проезда. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы постановляет установить, что использование зоны, образованной совокупностью участков улично-дорожной сети, расположенных на территории Рублево-Архангельское района Кунцево города Москвы, (...) (далее - платная зона "Рублёво-Архангельская"), осуществляется на платной основе с 1 ноября 2027 года бессрочно", - говорится в документе.

Под использованием платной зоны понимается въезд транспортного средства в границы платной зоны. В частности, платная зона расположена на территории Рублево-Архангельское района Кунцево. Северная граница проходит по внешнему контуру южной стороны Новорижского шоссе. Западная граница - по административной границе города Москвы. Восточная граница - по левому берегу реки Москвы. Южная граница - по левому берегу реки Москвы.

Дептранс Москвы ранее сообщил, что в 2027 году для въезда в район "СберСити" введут безбарьерную систему: шлагбаумы уберут и заменят автоматическими камерами фото- и видеофиксации. Тарифы на въезд не изменятся.

Дептранс Кунцево Сергей Собянин Рублево-Архангельское район СберСити Москва
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