Поиск

В квартале СберСити в Москве улицы названы в честь Бове, Голицына и Юсупова

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве в строящемся квартале СберСити в микрорайоне Рублево-Архангельское появились улицы Мечты, Бове, Голицына и Юсупова, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Появятся улицы Голицына, Юсупова, Бове, Петергофская, Штиглица, Канкрина, Банковый Мыс, Мечты, а также бульвар Манжерок", - написал он.

В мае 2018 года сайт мэрии сообщал, что в честь Осипа Бове собирались назвать небольшую площадь на пересечении Столешникова переулка и Петровки, это решение поддержала Городская межведомственная комиссия по наименованию улиц.

Проект комплексного развития Рублево-Архангельского охватывает площадь больше 460 га, там планируется строительство порядка 5 млн кв. м недвижимости, в том числе жилья, социальной инфраструктуры и офисов.

В 2027 году в СберСити должна открыться одноименная станция метро в составе Рублево-Архангельской линии.

Сергей Собянин Рублево-Архангельское СберСити Москва Осип Бове
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве вынес приговор обвиняемым в хищении почти 460 млн руб. у АСВ

Число пытавшихся атаковать Москву дронов достигло 11

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло семи

В Люберцах тушат пожар на электроподстанции

Сбито шесть беспилотников, летевших на Москву

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Все аэропорты Московского региона возобновили работу

Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно не обслуживают рейсы

На подлете к Москве с 20:00 понедельника уничтожен 61 БПЛА

МЧС предупредило о жаре в Москве со вторника по пятницу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10241 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов