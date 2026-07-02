В квартале СберСити в Москве улицы названы в честь Бове, Голицына и Юсупова

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве в строящемся квартале СберСити в микрорайоне Рублево-Архангельское появились улицы Мечты, Бове, Голицына и Юсупова, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Появятся улицы Голицына, Юсупова, Бове, Петергофская, Штиглица, Канкрина, Банковый Мыс, Мечты, а также бульвар Манжерок", - написал он.

В мае 2018 года сайт мэрии сообщал, что в честь Осипа Бове собирались назвать небольшую площадь на пересечении Столешникова переулка и Петровки, это решение поддержала Городская межведомственная комиссия по наименованию улиц.

Проект комплексного развития Рублево-Архангельского охватывает площадь больше 460 га, там планируется строительство порядка 5 млн кв. м недвижимости, в том числе жилья, социальной инфраструктуры и офисов.

В 2027 году в СберСити должна открыться одноименная станция метро в составе Рублево-Архангельской линии.