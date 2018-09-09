В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Мы уже больше трех часов находимся в ОВД "Даниловское". Никаких протоколов не составлялось, при этом выпускать отказываются", - сказала Полякова "Интерфаксу".

По ее словам, в соответствии с законом Соболь не имеют права задерживать дольше, чем на три часа, так как у нее есть малолетний ребенок.

Позднее о своем задержании сообщил "Интерфаксу" сотрудник ФБК, экс-руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин. В настоящее время его доставляют в ОВД, причины задержания ему не сообщили.

Соболь являлась заявителем митинга против повышения пенсионного возраста в Москве 9 сентября. Департамент региональной безопасности Москвы отказал в согласовании акции в связи с тем, что в столице отмечается День города, и в центре проводятся праздничные мероприятия. Кроме того, по данным столичных властей, в ходе митинга планировалась агитация, в том числе запрещенная в соответствии с законодательством о выборах.

Накануне в Москве также были задержаны юрист ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян и экономист, соратник оппозиционера Владимир Милов. На всех троих составлены административные протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, их оставили в отделах полиции до судов, которые состоятся в понедельник.