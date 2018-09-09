Москва

В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Позднее также стало известно о задержании экс-руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Мы уже больше трех часов находимся в ОВД "Даниловское". Никаких протоколов не составлялось, при этом выпускать отказываются", - сказала Полякова "Интерфаксу".

По ее словам, в соответствии с законом Соболь не имеют права задерживать дольше, чем на три часа, так как у нее есть малолетний ребенок.

Позднее о своем задержании сообщил "Интерфаксу" сотрудник ФБК, экс-руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин. В настоящее время его доставляют в ОВД, причины задержания ему не сообщили.

Соболь являлась заявителем митинга против повышения пенсионного возраста в Москве 9 сентября. Департамент региональной безопасности Москвы отказал в согласовании акции в связи с тем, что в столице отмечается День города, и в центре проводятся праздничные мероприятия. Кроме того, по данным столичных властей, в ходе митинга планировалась агитация, в том числе запрещенная в соответствии с законодательством о выборах.

Накануне в Москве также были задержаны юрист ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян и экономист, соратник оппозиционера Владимир Милов. На всех троих составлены административные протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, их оставили в отделах полиции до судов, которые состоятся в понедельник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, ФБК, Любовь Соболь, Алексей Навальный

Новости по теме

Москва
В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек
Мужчина устроили аварию после конфликта в кафеПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеВ Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в городПодробнее
 Московское метро в День города будет работать круглосуточноМосковское метро в День города будет работать круглосуточно
Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентябряПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
 Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
 Неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в МосквеНеизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в Москве
Подозреваемого разыскиваютПодробнее
 Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникетыВо всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты
Столичные власти подсчитали, что это позволит пассажирам сэкономить до 20 минут за одну поездкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатораМоскваВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойВ миреПремьер Абхазии погиб в ДТПСпортЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 9 сентября

Борис Джонсон раскритиковал позицию Лондона на переговорах по Brexit

Владимир Васильев избран главой Дагестана

В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Позднее также стало известно о задержании экс-руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина Подробнее

Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса на одном из участков Москвы

Несколько участников акции оппозиции задержаны в Томске

В Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатора

В Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатораЗаконодательное собрание региона утвердило кандидатуру 30-летнего Дмитрия Артюхова Подробнее

Дружинники вмешались в конфликт между наблюдателями на избирательном участке в Москве

Собянин проголосовал на выборах столичного мэра

Два человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Явка на выборах мэра Москвы к 10:00 составила 2,61%

На несогласованном митинге оппозиции в Иркутске обошлось без задержаний

Ким Чен Ын не стал выступать перед согражданами на параде в Пхеньяне

В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек

В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекМужчина устроили аварию после конфликта в кафе Подробнее

Мосгоризбирком впервые не получил ни одной жалобы в "день тишины"

На Чукотке приступили к подсчету голосов на губернаторских выборах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');