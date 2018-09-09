Сторонники Навального провели акции против пенсионной реформы на Дальнем Востоке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли в воскресенье во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, передают корреспонденты агентства "Интерфакс".

В Южно-Сахалинске согласованный митинг против пенсионной реформы организовали молодежное демократическое движение "Время", сторонники Алексея Навального. Митинг под девизом "Хочу дожить до пенсии" прошел отдаленном районе города, у Дома культуры "Родина".

В Хабаровске власти согласовали акцию возле памятника партизанам, но сторонники Навального вышли на митинг на центральную площадь Ленина. В ходе несанкционированной акции несколько человек были задержаны ОМОНом.

Во Владивостоке несогласованная акция началась на Спортивной набережной. В администрации города агентству "Интерфакс" сообщили, что заявка не поступала, организаторы заявляют, что подавали заявку, но ее не согласовали.

Участники акции прошли по центру города к главной площади Владивостока, скандируя лозунги за отставку правительства и против повышения пенсионного возраста, затем с трибуны памятника Борцам за власть Советов участники выступили с критикой пенсионной реформы. По информации администрации Приморского края, в митинге участвовали 120 человек, по данным организаторов - около 400 человек.

Полиция предупредила участников несанкционированной акции об административной ответственности и призвала разойтись.