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В Москве пресекли попытку повторного голосования на выборах мэра

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Попытка проголосовать на выборах мэра столицы дважды была пресечена в Москве, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Хочу проинформировать, что была попытка повторного голосования. Женщина проголосовала на загородном избирательном участке, вернулась в Москву, пришла на 443-й участок и попросила бюллетень", - рассказал он на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, участковая избирательная комиссия, перепроверив информацию, отказала женщине в выдаче бюллетеня. "Я хотел предупредить всех шутников, которые хотят потренироваться на прочности избирательного законодательства: все заканчивается административной ответственностью, штрафом в 30 тыс. рублей. Кто за вторым бюллетенем идет, пусть берет с собой 30 тыс.", - подчеркнул Горбунов.

По его информации, членам участковых избирательных комиссий, полиции даны полномочия задерживать нарушителей, пытающихся проголосовать дважды.

"А если речь идет о третьей попытке (проголосовать - ИФ), это уголовная ответственность с реальным сроком до трех лет, - добавил Горбунов. - Поэтому я не рекомендую шутить с избирательным законодательством".

По данным Мосгоризбиркома, на 209 загородных избирательных участках изъявили желание отдать свой голос более 125 тыс. москвичей.

Как сообщили "Интерфаксу" в комиссии, к 12:00 воскресенья на выборах мэра столицы свои голоса отдали 8,33% избирателей.

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Теги: Москва, Мосгоризбирком

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