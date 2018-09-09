Путин назвал работу мэром не легче президентской

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что справился бы с работой мэра.

"Я был заместителем мэра, и в общем, мне кажется, работал неплохо", - сказал он журналистам после голосования на избирательном участке на выборах мэра Москвы.

"Мне кажется, справился бы с работой и на ступеньку чуть повыше", - добавил Путин.

Отвечая на вопрос о том, кем сложнее работать - президентом или мэром, президент сказал, что труднее всего приходится главе муниципального образования. "Потому что напрямую с людьми надо работать", - пояснил он.

В воскресенье Владимир Путин прибыл на избирательный участок №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра столицы.

Атмосфера на участке царила традиционно довольно оживленная. В холле академии собралось несколько десятков представителей прессы. Никаких неудобств для других избирателей приезд президента не создал. Меры безопасности на участке не усиливались и доступ для желающих проголосовать не ограничивался.