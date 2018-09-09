Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса на одном из участков Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фальсифицированное видео о вбросе на одном из столичных избирательных участках поступило в Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы.

"Спасибо Кириллу, который прислал видео вброса на участке 2342. Мы внимательно проверяем все сигналы. Здесь видно, как председатель встает и вбрасывет в урну пакет. Мы вывели на экран этот участок и там видно, что это не участок 2342, другое расположение столов, другая организация пространства. Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр", - сообщил на брифинге в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

По его мнению, данное видео - это намеренная фальсификация. "Мы столкнулись с намеренной фальсификацией. Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить", - посетовал глава штаба.

Он добавил, что кандидаты в мэры Москвы не направили своих наблюдателей на три столичных избирательных участка. "На трех участках полное отсутствие наблюдателей от кандидатов и партий. Есть наши наблюдатели от Общественной палаты, по одному наблюдателю на участок ", - сообщил Венедиктов.

По его мнению, одному наблюдателю трудно следить за всем ходом голосования. "Есть проблема, о которой я говорил: кандидаты и партии переложили на плечи Общественной палаты наблюдение. Это безобразие, мы будем об этом говорить с кандидатами ", - отметил глава штаба.

Ранее сообщалось, что явка на выборах мэра Москвы к 10:00 составила 2,61%. По данным Мосгоризбиркома, явка на загородных избирательных участках составила 6,76%. Как отметили в комиссии, на дачных участках решили проголосовать более 125 тыс. москвичей.

9 сентября в России в рамках Единого дня голосования проходят около 5 тыс. выборов различного уровня, включая выборы глав 26 субъектов РФ и депутатов 16 региональных парламентов.