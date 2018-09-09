Полиция в Москве начала задерживать участников митинга против пенсионной реформы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полиция начала задерживать участников несогласованной акции оппозиции против повышения пенсионного возраста в центре Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии приступили к задержаниям активистов организованного штабом оппозиционера Алексея Навального митинга, направлявшихся с Пушкинской в сторону Манежной площади в Москве. Задержанных препроваживают в припаркованные у дороги автозаки. Задержания идут в районе Колонного зала Дома Союзов в центре города.

Полиция начала выставлять дополнительные ограждения. Сотрудники полиции, одетые в бронежилеты и каски, задерживают участников шествия.

Со своей стороны глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сказал в ответ на вопрос "Интерфакса" о развитии ситуации: "Сотрудники полиции работают, мне пока добавить нечего".

В свою очередь зампредседателя президентского Совета по правам человека Евгений Бобров заявил, отвечая на вопрос агентства, что "как только будут официальные данные о задержаниях - мы их проанализируем".

Ранее на Пушкинской площади сотрудники полиции через мегафоны предупреждали собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции: "Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан. Вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неподчинения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности".

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в акции протеста принимают участие около 2 тыс. человек.

Пушкинская площадь прямо сейчас. Мы против повышения пенсионного возраста. pic.twitter.com/NK4HevVsaE — Mr.Stolkom (@Mr_Stolkom) 9 сентября 2018 г.

Ранее в Москве была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, являющаяся заявитель митинга против повышения пенсионного возраста в 9 сентября. Департамент региональной безопасности Москвы отказал в согласовании акции в связи с тем, что в столице отмечается День города, и в центре проводятся праздничные мероприятия.

Также о своем задержании сообщил "Интерфаксу" сотрудник ФБК, экс-руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин.

Накануне в Москве были задержаны юрист ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян и экономист, соратник оппозиционера Владимир Милов. На всех троих составлены административные протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, их оставили в отделах полиции до судов, которые состоятся в понедельник.