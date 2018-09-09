Участников акций против повышения пенсионного возраста задержали в городах ЦФО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Участники несогласованных с местными властями акций против повышения пенсионного возраста, которые проходят 9 сентября в городах Центрального федерального округа, сообщают о задержанных.

В частности, в Белгороде власти не согласовали представителям штаба Алексея Навального проведение акции в воскресенье под предлогом отсутствия свободных площадок в городе на указанную дату с учетом заявленной численности в 1 тыс. участников.

В минувшую пятницу белгородский координатор Евгений Карпов был арестован на 12 суток по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ (за отказ от прохождения медосвидетельствования по подозрению в употреблении наркотических веществ). Тем не менее, несанкционированная акция состоялась в воскресенье в центральном парке им.Ленина Белгорода. Четверых участников акции задержали сотрудники правоохранительных органов. Полиция пока не комментирует происходящее.

В Смоленске оппозиция провела несогласованную с местной администрацией акцию против проведения пенсионной реформы, которая началась около магазина "Кругозор". Далее протестующие проследовали до здания регионального УМВД с требованием освободить координатора смоленского штаба аппозиционера Лавриненкова, который был задержан полицейскими накануне. По данным активистов штаба, против него составлен протокол о нарушении ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). Информацию о возможных задержаниях, а также официальный комментарий об аресте Лавриненкова "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по области оперативно не предоставили.

В Воронеже акция прошла без происшествий в гайд-парке на территории Никитинской площади. Организаторы заранее просили воздержаться от демонстрации логотипов партий, имен кандидатов, а также от любой политической агитации.

Во Владимире сторонники Навального собрались на несогласованный митинг на Садовой площади у здания областной филармонии. Участие в митинге принял также несостоявшийся кандидат в губернаторы региона журналист Максим Шевченко. О задержаниях не сообщается. В пресс-службе ГУ МВД по области "Интерфаксу" от комментариев отказались.

Также не согласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в Иваново. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что участники мероприятия прошествовали с плакатами по центру города по тротуару вдоль автодороги - от площади Пушкина к площади Революции, где провели митинг.

В Рязани без нарушения общественного порядка и задержаний прошел митинг, в согласовании которого горадминистрация отказала в связи с тем, что в этот день в Рязани проходят выборы в гордуму.

В Ярославле прошло несогласованное шествие с митингом. Задержаний во время акции также не было, передают корреспонденты "Интерфакса".