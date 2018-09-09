Участники несанкционированной акции в Москве разошлись по домам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Несогласованная акция оппозиции против повышения пенсионного возраста в Москве завершена.

Как передает корреспондент "Интерфакса", большинство участников акции ушли с Пушкинской площади в сторону ближайших станций метро. Несколько небольших групп активистов остались на площади и беседуют между собой, обстановка на месте спокойная.

Ранее начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев сообщил, что в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге было задержано порядка 100, а в Москве - несколько человек.

По данным столичной полиции, московская акция собрала порядка 2 тыс. человек.