Главные новости
В РоссииМВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в ПетербургеВ миреОпубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииВ РоссииВ Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатора
Москва

Участники несанкционированной акции в Москве разошлись по домам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Несогласованная акция оппозиции против повышения пенсионного возраста в Москве завершена.

Как передает корреспондент "Интерфакса", большинство участников акции ушли с Пушкинской площади в сторону ближайших станций метро. Несколько небольших групп активистов остались на площади и беседуют между собой, обстановка на месте спокойная.

Ранее начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев сообщил, что в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге было задержано порядка 100, а в Москве - несколько человек.

По данным столичной полиции, московская акция собрала порядка 2 тыс. человек.

Акция против пенсионной реформы в Москве

9 фотографий
У здания Госдумы на Охотном рядуНа Пушкинской площадиНа Пушкинской площадиНа Лубянской площади
У здания Госдумы на Охотном ряду
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
МВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре МосквыМВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре Москвы
Полицейские призывают разойтись собравшихся, которые протестуют против пенсионной реформыПодробнее
 В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек
Мужчина устроили аварию после конфликта в кафеПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеВ Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в городПодробнее
 Московское метро в День города будет работать круглосуточноМосковское метро в День города будет работать круглосуточно
Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентябряПодробнее
В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
 Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
 Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
 Неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в МосквеНеизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в Москве
Подозреваемого разыскиваютПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в ПетербургеВ миреОпубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииВ РоссииВ Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатораМоскваМВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре МосквыМоскваВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной

КПРФ опережает "Единую Россию" на выборах депутатов в Иркутской области

Участники несанкционированной акции в Москве разошлись по домам

МВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в Петербурге

МВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в ПетербургеПо словам представителя полиции, на несанкционированной акции в Москве задержали "несколько человек" Подробнее

Участники акций против повышения пенсионного возраста задержаны в городах Поволжья

Акция против пенсионной реформы в Москве

Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото

Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии

Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииАварию спровоцировал выехавший не встречную полосу водитель грузовика Подробнее

Единоросс Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области

Участников акций против повышения пенсионного возраста задержали в городах ЦФО

Евкуров переизбран главой Ингушетии на третий срок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');