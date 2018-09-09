МВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в Петербурге

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 100 человек задержаны в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге, несколько человек задержаны в Москве, заявил начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев.

"У нас действительно около 100 задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве несколько человек за нарушение законодательства", - сказал Валяев в ходе своего выступления в ЦИК РФ в воскресенье.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что в ходе акции был задержан только один человек. "В ходе несогласованного мероприятия в Москве при пресечении правонарушения, совершаемого одним из участников акции, он оказал активное сопротивление и противодействие сотруднику полиции. Гражданин был задержан, доставлен в территориальный отдел полиции", - сообщили в пресс-службе.

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в Петербурге началась около 14:00 у станции метро "Площадь Ленина" перед Финляндским вокзалом. Участников митинга неоднократно просили не выходить на проезжую часть, а также предупреждали о нарушении закона. Затем начались задержания.

Как сообщалось, Смольный отозвал согласование митинга против пенсионной реформы на площади Ленина в Петербурге из-за аварии на водопроводе. Организаторам предложили перенести мероприятие в Удельный парк, но они не согласились менять место и время проведения акции.

В Москве акция против пенсионной реформы началась сегодня днем на Пушкинской площади. Она также не была согласована городскими властями. Ее численность полиция оценила в 2 тыс. человек. Когда участники акции двинулись в сторону Манежной площади, начались задержания. Сотрудники полиции, одетые в бронежилеты и каски, препроваживали участников шествия в припаркованные у дороги автозаки.

Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Навального, помимо Москвы и Петербурга, проходили сегодня во многих крупных городах России. Большинство из них не обошлись без задержаний.