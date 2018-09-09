Москалькова сообщила об 11 задержанных на акции протеста в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По данным Росгвардии, в Москве в ходе акции протеста против пенсионной реформы задержано 11 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я говорила с начальником Росгвардии, в Москве, сказал, 11 человек задержано, в Екатеринбурге больше 100", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье.

Ранее официально сообщалось лишь об одном задержанном в российской столице. На него завели уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным портала "ОВД-Инфо", в Москве задержано более 30 человек.

Всего, по данным МВД, в акции протеста в Москве приняло участие около 2 тысяч человек.