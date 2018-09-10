На "дачных" избирательных участках явка на выборах мэра Москвы превысила 70%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Явка на загородных избирательных участках в ходе прошедших в воскресенье выборов мэра Москвы составила более 70%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в понедельник.

"Высокая явка за 70% была на участках, образованных за пределами Москвы", - сказал он.

В целом, по его словам, общая явка на выборах мэра Москвы, по предварительным данным, составила 30,89%.

На прошедших выборах мэра Москвы впервые были образованы 209 избирательных участков за пределами Москвы вблизи массового нахождения москвичей на дачах на территориях Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областей. Проголосовать на них могли граждане, подавшие заявление через систему "мобильный избиратель".