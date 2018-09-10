Воробьев победил на губернаторских выборах в Подмосковье

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По итогам подсчета 100% голосов действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев победил на выборах главы региона с результатом в 62,52%.
Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Согласно данным ЦИК, за Воробьева проголосовали 1 млн 338 тыс. 029 человек.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Константин Черемисов - 12,99% (278 тыс. 149 голосов), третье - представляющая "Альянс зеленых" Лилия Белова - 7,51% (160 тыс. 771 голос).