Воробьев победил на губернаторских выборах в Подмосковье

Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в город Подробнее

В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

Мужчина устроил аварию после конфликта в кафе Подробнее

В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек

Полицейские призывают разойтись собравшихся, которые протестуют против пенсионной реформы Подробнее

МВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре Москвы

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,36% избирателей Подробнее

4 сентября 17:48

Московское метро в День города будет работать круглосуточно

Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентября Подробнее

4 сентября 13:56

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссе Подробнее

3 сентября 15:41

Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ

Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу Собянина Подробнее

3 сентября 07:37

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро