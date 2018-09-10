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Москва

Воробьев победил на губернаторских выборах в Подмосковье

Есть обновление от 10:03

За действующего губернатора проголосовали 1 млн 338 тыс. 029 человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По итогам подсчета 100% голосов действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев победил на выборах главы региона с результатом в 62,52%.

Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Согласно данным ЦИК, за Воробьева проголосовали 1 млн 338 тыс. 029 человек.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Константин Черемисов - 12,99% (278 тыс. 149 голосов), третье - представляющая "Альянс зеленых" Лилия Белова - 7,51% (160 тыс. 771 голос).

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Теги: Московская область, Андрей Воробьев
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