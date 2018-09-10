Собянин набрал 70,02% голосов на выборах мэра

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,02% голосов избирателей, сообщает Мосгоризбирком.

По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан.

Второе место занимает кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,44% избирателей, третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,06%, на четвертом Михаил Дегтярев - 6,76% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%.

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,36% избирателей.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что голосование прошло в спокойной обстановке, не было зафиксировано ни одного удаления наблюдателей или членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Неучтенными пока являются данные с 38 избирательных участков из 3808.

На прошлых выборах мэра в 2013 году за Собянина проголосовали 51,37% избирателей при явке 32,03%.