Инаугурация Собянина состоится 18 сентября в концертном зале "Зарядье"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина, одержавшего победу на прошедших 9 сентября выборах, состоится на следующей неделе, 18 сентября, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Инаугурация запланирована на полдень 18 сентября в концертном зале "Зарядье", - уточнил собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, введенным в систему ГАС "Выборы", по итогам голосования 9 сентября Собянин победил, набрав 70,17% голосов при явке избирателей 30,96%. Официально итоги голосования будут утверждены 12 сентября на заседании Мосгоризбиркома на основании протоколов территориальных избирательных комиссий.

После этого итоги официально опубликуют, затем на заседании городской избирательной комиссии Собянин будет зарегистрирован избранным мэром Москвы.

В день своей инаугурации мэр Москвы подпишет указ о своем вступлении в должность, а также объявит об отставке правительства Москвы, которое будет исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

В 2013 году выборы мэра Москвы состоялись 8 сентября, а торжественная церемония вступления в должность - 12 сентября в зале Славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.