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В избиркоме объяснили "затягивание" с подведением итогов выборов мэра Москвы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Мосгоризбиркоме планируют до вечера вторника принять от территориальных избиркомов протоколы итогов голосования на выборах мэра Москвы, прошедших 9 сентября, причем до подведения итогов все полученные жалобы должны быть проверены, сообщил глава городской комиссии Валентин Горбунов.

Утвердить результаты выборов Мосгоризбирком намерен 12 сентября.

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"Все территориальные избирательные комиссии с утра приступили к подведению итогов. Мосгоризбирком планирует до вечера получить протоколы всех территориальных избирательных комиссий", - сказал Горбунов журналистам во вторник, комментируя публикации в ряде СМИ о якобы намеренном затягивании подведения итогов голосования.

Он подчеркнул, что перед территориальными избирательными комиссиями Москвы была поставлена задача перед подведением итогов внимательнейшим образом проверить все поступившие жалобы.

"Более того, была достигнута договоренность с Общественным штабом по наблюдению за выборами о сравнении всех копий протоколов, полученных наблюдателями Общественной палаты Москвы, со сведениями в ГАС "Выборы". По результатам проверки разночтений не обнаружено", - пояснил Горбунов.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий действующий мэр Москвы Сергей Собянин убедительно одержал победу, набрав 70,17% голосов избирателей. Явка на выборах составила 30,96%.

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