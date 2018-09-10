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Москва

Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы.

"В телефонном разговоре президент России В.Путин поздравил С.Собянина в победой на выборах мэра Москвы", - сообщили журналистам в администрации президента в ночь на понедельник.

Ранее Собянин объявил о своей победе на выборах, основываясь на данных экзит-полов. По результатам обработки 56,38% протоколов участковых избирательных комиссий действующий мэр набирает 69,49% голосов избирателей при явке 30,3%.

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Теги: Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин

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