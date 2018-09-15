На задержанных после стрельбы в Москве составили протоколы о мелком хулиганстве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Протоколы о мелком хулиганстве составлены на семерых задержанных накануне мужчин, стрелявших из офисного здания в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вечером в минувшую пятницу в полиции сообщили, что от граждан поступило сообщение о подозрительных хлопках в районе офисного здания по адресу Марксистская улица, 5.

В ходе проверки полицейские зашли в здание, где были обнаружены семь человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, они были задержаны.

В свою очередь осведомленный источник "Интерфакса" сказал, что у задержанных изъято оружие, приспособленное для стрельбы исключительно холостыми патронами, предположительно, сделанное на базе автомата Калашникова.