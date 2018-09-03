Два человека ранены при стрельбе на юге Москвы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Двое мужчин ранены при стрельбе на юге Москвы, у них похищена крупная сумма денег, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В 16:10 поступила информация о стрельбе на Варшавском шоссе около дома 129. По предварительным данным, неизвестные стреляли из машины в двух мужчин, передававших друг другу крупную сумму денег", - сказали в пресс-службе.

Сумма ущерба устанавливается. В городе введен план "Перехват".

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что стрелявшие скрылись на двух иномарках.