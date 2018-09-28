Самый длинный маршрут московского метро будет запущен в 2021 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Самый длинный маршрут столичного метро, соединяющий районы Некрасовка на юго-востоке города и Рассказовку в Новой Москве, планируется запустить в 2021 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"Новый маршрут объединит несколько участков Большой кольцевой линии метро, а также строящуюся Некрасовскую ветку и недавно открытый Солнцевский радиус. Фактически с помощью этого маршрута метро будет организован транзит из "новой" Москвы через центр и север города на юго-восток", - рассказал Хуснуллин журналистам.

По его словам, уже в следующем году будет полностью введена в эксплуатацию Некрасовская линия метро.

"Работа по строительству участков Большого кольца, необходимых для организации этого маршрута, разбита на несколько этапов. Уже в этом году мы запустим станцию "Савеловская", а в следующем - радиус от "Нижегородской" до "Авиамоторной", - отметил Хуснуллин.

Он пояснил, что в 2021 году достроят в полном объеме северо-восточный участок Большой кольцевой линии, что и позволит запустить новый и самый длинный маршрут метро. "Таким образом, поезда смогут отправиться от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, далее проехать по северному полукольцу БКЛ и направиться после станции "Нижегородская" по "розовой" ветке до Некрасовки. Таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территории города в московской подземке еще никогда не было", - подчеркнул заммэра.

БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале этого года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.