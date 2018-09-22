Москва

Девушка бросилась под поезд на станции московского метро

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Молодая девушка погибла под колесами поезда метро на станции "Улица Академика Янгеля" в Москве, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 19:55 на станции метро "Улица Академика Янгеля произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 22-летняя москвичка упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую", - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию на место констатировал смерть девушки.

Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев происшедшего, а также машиниста электропоезда, которые подтвердили, что прыжок под поезд был совершен пассажиркой самостоятельно, отметил собеседник агентства.

"В 19:59 для извлечения тела погибшей было снято напряжение. В 20:11 тело погибшей извлекли и подали напряжение. В целом, инцидент на движение Серпуховско-Тимирязевской линии никоим образом не повлиял. Все службы метро сработали оперативно. По факту смерти проводится проверка. Заказан обзор видеонаблюдения",- отметил Мышляев.

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Теги: Москва, метро, Улица академика Янгеля
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