В московском метро перестанут размещать рекламу на станциях и эскалаторах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Количество рекламы в столичном метрополитене сократят на 70%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена в среду.

"Московский метрополитен начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70%. По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что теперь рекламу не будут размещать непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах.

"Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. Важно, что лайтбоксы - это носители с дополнительной подсветкой, и их использование в рекламе повысит общую освещенность пассажирской зоны", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в настоящее время дополнительно прорабатываются новые рекламные носители, которые органично впишутся в дизайн станций.

При этом решение о самостоятельной продаже рекламных площадей предприятием, как ожидается, сделает распределение рекламных мест "открытым, прозрачным и удобным для рекламодателей".