Собянин отчитался по первому сезону проката самокатов в Москве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Москвичи и гости столицы в первый прокатный сезон использовали электросамокаты более 140 тысяч раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве: больше 140 тысяч поездок. Так что будем развивать этот сервис", - написал он в своем твиттере в воскресенье.

По его словам, жители столицы чаще всего использовали самокаты, чтобы добраться до метро или отъехать от станции метрополитена. "Обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро, или от метро до работы", - отметил Собянин.

Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве: больше 140 тысяч поездок. Так что будем развивать этот сервис. Обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции #мосметро или от метро до работы. pic.twitter.com/FTgQz5kyyd — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 октября 2018 г.

Первая в России городская система проката электросамокатов "Делисамокат" была открыта в Москве в мае. Оператором проекта стало ООО "Каршеринг Руссия" - "Делимобиль".

Электросамокат позволяет развивать скорость до 20 км/час, а одной зарядки хватает в среднем на 15-20 км поездки. Пользователям рекомендуется надевать шлем.