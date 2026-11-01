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Несовершеннолетний россиянин задержан за угрозу теракта в парке "Царицыно"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании по информации от США несовершеннолетнего, который угрожал терактом в московском парке "Царицыно".

"В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: I found a place (перевод с англ. "Я нашел место")", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В РоссииФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в МосквеЧитать подробнее

"Признательны американской стороне за предоставленную информацию", - подчеркнули в спецслужбе.

В ЦОС сообщили, что совместно с Росгвардией, МВД и СК России была проведена проверка полученной из правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно".

"С учетом полученных сведений, в интересах безопасности граждан были отменены планируемые культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике, усилены меры охраны в районе его нахождения", - сообщили в ФСБ.

По адресу проживания задержанного несовершеннолетнего обнаружены предметы одежды и аксессуары с видео, в телефоне - аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, а также подписка на неонацистский канал в Telegram и "значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и других насильственных акциях".

"ГСУ СК России по Москве принимается процессуальное решение", - добавили в спецслужбе.

Накануне ФСБ сообщила о получении по партнерским каналам от американской стороны информации о подготовке теракта в Москве.

ФСБ США
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Несовершеннолетний россиянин задержан за угрозу теракта в парке "Царицыно"

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