Дом-замок с кокошником в центре Москвы признали памятником архитектуры

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Дом-замок с кокошником на пересечении Яузской улицы и Яузского бульвара признан памятником архитектуры регионального значения, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там отметили, что двухэтажное здание является образцом модерна начала XX века, которое принадлежало известным московским чаеторговцам Филипповым. Сейчас в особняке находятся офисы. Фасады здания полностью сохранили облик начала прошлого века.

Статус объекта культурного наследия обеспечит зданию охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы здесь теперь будут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

В департаменте напомнили, что за последние семь лет охранный статус получили около 700 зданий. Из них более 370 - это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 - объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.