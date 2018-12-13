Часть дома "со шкатулкой в дымоходе" в Москве продали за 35 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Часть так называемого дома "со шкатулкой в дымоходе" в Москве продана на торгах более чем за 35 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Речь идет о доме № 17 на Мясницкой, получившем известность благодаря городской легенде. Согласно ей, во второй половине XIX в доме жили генерал-майор Кусовников с женой, славившиеся своей чрезвычайной скупостью. Однажды летом супруги уехали из дома, спрятав в дымоходе шкатулку с деньгами, а ничего не подозревавший дворник развел огонь. Дальнейшая судьба Кусовникова неизвестна, однако на Мясницкой якобы до сих пор можно встретить его призрак, причитающий: "Ах, денежки мои, денежки". Такая встреча - к потере денег.

Новым собственником части дома стал индивидуальный предприниматель Андрей Бихневич. Он приобрел в доме "со шкатулкой в дымоходе" 320 кв.м за 35,1 млн рублей.