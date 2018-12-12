На востоке Москвы загорелся склад с покрышками

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На востоке Москвы произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС в среду.

"12 декабря в 20:12 в оперативную дежурную смену центрального управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Сокольнический Вал, д. 1Л", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании. По данным источника агентства, речь идет о складе, где хранятся покрышки.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. По его словам, огонь перешел на кровлю здания.

В пресс-службе столичного МЧС подтвердили эту информацию. "Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала", - сказал сотрудник пресс-службы.