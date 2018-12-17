Москва

Власти Москвы не исключили, что "Соловей" после перестройки сохранит функцию кинотеатра

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Представленный общественности проект комплекса апартаментов, который предполагается построить на месте киноцентра "Соловей" может быть серьезно пересмотрен, заявил "Интерфаксу" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Он уточнил, что обсуждается и возможность сохранения в каком-то виде кинофункции в новом проекте.

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"С этим проектом пока есть неопределенность. К настоящему времени нельзя назвать ни сроков строительства, ни даже точно описать проект, так как он может быть серьезно изменен. Насколько мы знаем из диалогов с собственником, окончательного решения по проекту еще нет", - сказал Кузнецов.

По его словам, у владельца киноцентра есть документы, подтверждающие право на его перестройку. "Да, есть документы, которые позволяют двигаться собственнику с этим проектом дальше, но это не значит, что уже завтра все закроют и начнется стройка. Я думаю, что это проект среднесрочной перспективы", - отметил Кузнецов.

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Он добавил, что сейчас проект в некой промежуточной стадии.

"Непонятно, почему именно сейчас он вызвал такой резонанс. В прошлом году на слушаниях по Правилам землепользовании и застройки (ПЗЗ), которые я сам проводил, - эта территория не вызывала никаких замечаний со стороны жителей", - подчеркнул главный архитектор.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что по имеющимся у собственника документам здесь запланировано возведение порядка комплекса апартаментов, деловой и медицинский центры, а также сопутствующая торговля и инфраструктура.

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Теги: Москва, Сергей Кузнецов, Соловей

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