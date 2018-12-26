Митрохин оштрафован на 75 тысяч рублей за пикет против сноса киноцентра "Соловей"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду признал бывшего руководителя московского "Яблока" Сергея Митрохина виновным в совершении правонарушения во время мероприятия у киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в конце ноября.

"Митрохин признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - ИФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Митрохин был задержан 23 ноября у киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, когда совместно с жителями Пресни проводил, по его словам, общественную инспекцию киноцентра.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей" может быть снесен и на его месте могут построить комплекс апартаментов. По словам Митрохина, киноцентр "находится в прекрасном состоянии, несмотря на решение о его сносе".