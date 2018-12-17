Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплению

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В производственном строении, обрушившемся в понедельник в городе Дзержинский (Московская область), по предварительным данным, проводились работы по утеплению крыши. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши", - сказала Врадий "Интерфаксу".

Она добавила, что по факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

Перекрытия на заводе ООО "Техногрупп" в Дзержинском рухнули утром в понедельник во время ремонта, сообщили ранее в МЧС. Бетонные перекрытия обвалились на площади 130 кв м в одноэтажном производственном здании ООО "Техногрупп" на улице Академика Жукова, дом 2, где производят теплообменные устройства и холодильное оборудование.

По последним данным, в результате обрушения погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами.

В связи с обрушением организована прокурорская проверка, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре Московской области, сообщили в надзорном ведомстве.