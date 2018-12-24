Собянин пообещал решить проблему парковок возле московских больниц

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Возле медицинских учреждений Москвы при наличии возможности будут организованы парковки для пациентов, инвалидов и посетителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов", - написал Собянин в своем твиттере в понедельник.

По его словам, власти также занимаются вопросами организации парковок и возле других учреждений здравоохранения столицы.

В настоящее время на территории детской Морозовской больницы могут припарковаться автомобили при необходимости оказания экстренной медицинской помощи, в случаях сопровождения пациентов при плановой госпитализации и выписке, а также автомобили инвалидов первом и второй групп и родители детей-инвалидов.