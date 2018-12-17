Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В первое воскресенье после повышения тарифов и изменения правил парковки время стоянки автотранспорта на улицах в центре Москвы уменьшилось в три раза, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Первые данные показали, что средняя продолжительность стоянки автомобиля в воскресенье в центре Москвы сократилось с 4 до 1,3 часов, что позволило большему количеству автомобилистов в нужный момент найти свободное место для парковки", - сказал собеседник агентства.

При этом количество парковочных мест, где стояли автомобили именно местных жителей, увеличилось на 17%, то есть они быстрее смогли найти свободные места.

"По итогам 16 декабря фиксируется, что машины перестали ставить в два-три ряда. Также меньше стало припаркованных на тротуарах автомобилей. Снизилось и число автомобилистов, создающих блуждающий трафик и дополнительные перепробеги в поисках свободного места, что позволило дополнительно разгрузить дороги, максимально загруженные в предновогоднее время", - отметили в пресс-службе.

При этом количество выписанных штрафов за нарушение правил парковки 16 декабря снизилось почти на 20% относительно воскресенья прошлой недели. Более детальный анализ специалисты проведут через 7-10 дней.

Изменения в стоимости парковок

С 15 декабря на 1,9% улиц Москвы установлен максимальный тариф на парковку - 380 рублей в час, а стоянка по воскресеньям на них стала платной. Всего же цены повысились для 5% парковочных мест Москвы.

Так, между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранилась. Минимальная стоимость парковки между Бульварным и Садовым кольцами составляет 80 рублей в час.

Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - установлена на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составляют 100 и 200 рублей в час.

Максимальный тариф 380 рублей в час установлен на улицах возле Москва-Сити, в районах Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и других улицах. Также на этих улицах парковка в воскресенье стала платной.