Вступил в силу повышенный до 5000 рублей штраф за неоплату парковки в Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улично-дорожной сети Москвы с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей вступил в силу в первый рабочий день 2019 года.

Соответствующий документ, принятый Мосгордумой 26 декабря, и вносящий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), на следующий день подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с тем, что с 31 декабря по 8 января парковка в Москве была бесплатной для всех, включая стоянку на улицах, где по воскресеньям берется плата, фактически повышенный штраф начнет применяться с 9 января.

В пояснительной записке к документу говорится, что прежний штраф был несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. "Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, с 1 января впервые за пять лет увеличилась стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта. Так, эвакуация наиболее массового сегмента транспортных средств - с мощностью двигателей от 80 до 250 л.с. с 1 января подорожала на 4% до 5,2 тыс. рублей. При этом стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D разрешенной максимальной массой до 3,5 т осталась неизменной на уровне 1 тыс. рублей.