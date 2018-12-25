Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро пообещали открыть 30 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть 30 декабря, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Комплексные испытания станции полностью завершены. Сейчас идет финальная обкатка. Если не произойдет ничего непредвиденного, то станция откроется для пассажиров 30 декабря", - сказал Хуснуллин.
Строительство станции метро "Савеловская" (прежнее рабочее название - "Нижняя Масловка") началось в марте 2012 года. Станция, которая станет следующей на БКЛ после "Петровского парка", расположена под площадью Савеловского вокзала у Третьего транспортного кольца. Она будет иметь два подземных вестибюля на обе стороны Бутырской улицы, к вокзалу и остановкам наземного транспорта.
Запуск станции улучшит транспортное обслуживание пяти столичных районов, а пассажиропоток транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Савеловская" составит около 250 тыс. человек в сутки.
Общая протяженность БКЛ с 31 станцией (17 из них будут иметь пересадки на другие линии метро, две - на МЦК и семь - на радиальные железные дороги) составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся 26 февраля этого года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.