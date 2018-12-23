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Москва

Участок Большой кольцевой линии метро Москвы закроют для подключения новой станции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В связи с работами под подключению новой станции "Савеловская" к действующему участку Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ) в течение воскресенья для пассажиров будут закрыты станции "ЦСКА" и "Петровский парк", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Аналогичное закрытие участка БКЛ на сутки было 16 декабря, и теперь станет последним перед открытием станции "Савеловская" для пассажиров до конца года.

"Движение поездов по БКЛ 23 декабря будет осуществляться только до станции "Хорошевская". В этот день пассажиры смогут пользоваться станциями метро "Полежаевская" и "Динамо", станцией "Хорошево" Московского центрального кольца, а также бесплатным маршрутом автобуса КМ с остановками у временно закрытых станций", - сказал собеседник агентства.

В обычном режиме БКЛ возобновит работу в 05:30 понедельника.

В свою очередь в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы сообщили "Интерфаксу", что на время закрытия участка БКЛ для приоритета передвижения наземного общественного транспорта будет запрещен выезд автомобилистов на выделенные полосы на участке Ленинградского проспекта между улицей Маршала Шапошникова и 1-м Боткинским проездом, и на участке Хорошевского шоссе между улицей Куусинена и 2-м Хорошевским проездом. Также будут введены ограничения на остановку по одной стороне участка улицы Авиаконструктора Сухого.

Станция "Савеловская" БКЛ будет иметь пересадку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии.

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Теги: Россия, Москва

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