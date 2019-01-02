По факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверку

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту обрушения конструкции деревянного моста в Парке Горького в новогоднюю ночь, сообщил в среду "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По данному факту действительно проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной инцидента стало слишком большое количество граждан на мосту", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 1 января во время новогодних гуляний в Парке Горького обрушился деревянный мост; в этот момент на мосту и под ним было много людей. По данным мэрии, за помощью обратилось 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что директор парка будет уволена после инцидента.