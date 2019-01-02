Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - С Нового года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысились на 1,7%, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте экономической политики и развития.

Так, на территории "старой" Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость кВтч электроэнергии повысилась на 9 копеек до 5,47 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время - на 10 копеек до 6,29 рубля, в ночное время - с 1,92 рубля до 1,95 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость составит в пиковое время 6,57 рубля за кВтч, в полупиковое - 5,47 рубля, ночью - 1,95 рубля.

Стоимость кВтч энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе выросла с 4,3 рубля до 4,37 рубля; при тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток в дневное время - с 4,95 рубля до 5,03, в ночное время - с 1,35 рубля до 1,37 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам, тариф вырос в пиковое время с 5,16 рубля до 5,25 рубля, в полупиковое - с 4,3 рубля до 4,37 рубля, в ночное время - с 1,35 рубля до 1,37 рубля.

Кроме того, изменены тарифы на электроэнергию для населения, проживающего на территории новой Москвы.

Стоимость холодной воды в пределах "старой" Москвы выросла до 38,7 рубля за кубометр, водоотведения - 27,47 рубля за кубометр, горячей воды - 191,72 рубля за кубометр, а также отопления - 2318,59 рубля за Гкал.

Цена газа для горожан с Нового года повысилась на 11 копеек до 6,74 рубля за кубометр.

Взнос на капитальный ремонт вырос с 17 рублей до 18,19 рубля за квадратный метр в месяц.

Кроме того, в среднем на 1,9 рубля вырос тариф за содержание жилого помещения.

В связи с повышением НДС в 2019 году тарифы на ЖК-услуги пересматриваются дважды: 1 января и 1 июля. Как ожидается, в Москве тарифы на коммуналку с 1 июля вырастут еще на 4,8%