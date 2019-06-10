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С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%

С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, с 2020 года предусмотрен рост на 3%. Однако в индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.

"Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо - через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно - через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 гг. рост указанных цен не превысит 3%", - комментировало Минэкономразвития решение об уровне индексации цен в 2019 году в своем макропрогнозе.

Газпром

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