Уроженец Чувашии признался в убийстве тверского полицейского в Подольске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мужчина, подозреваемый в убийстве тверского полицейского в подмосковном Подольске, дал признательные показания, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"Во время допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Также он подтвердил информацию о том, что он родом из Республики Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)",- сказала Врадий.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого, по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавила она.

Ранее в среду осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы разыскивают мужчину, убившего сотрудника полиции из Твери в Подмосковье. "Разыскивается мужчина 1978 рождения, зарезавший сотрудника полиции по Тверской области в Подмосковье", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в момент гибели полицейский не был при исполнении служебных обязанностей, а находился в отпуске. "Установлено, что убийство произошло рано утром, предварительно, на бытовой почве. Участники конфликта могли быть нетрезвы", - добавил источник.

Позднее представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Интерфаксу", что подозреваемый задержан.

По факту убийства областным главком Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СК, подозреваемый был ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).