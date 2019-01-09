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Москва

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве тверского полицейского

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Задержан мужчина, зарезавший полицейского из Тверской области в подмосковном Подольске, сообщила "Интерфаксу" представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова в среду.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск Московской области задержан житель Республики Чувашия, 1978 г.р., подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала Петрова.

Со своей стороны представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила "Интерфаксу", что задержанного "уже везут к следователю на допрос".

Ранее об убийстве сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе тверского областного главка МВД. "Назначено проведение служебной проверки. Сотрудник погиб в свободное от службы время", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данному факту областным главком Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве. В СК также сообщали, что подозреваемый был ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

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Теги: Подольск

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