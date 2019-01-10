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Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы

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Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу

Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Выброс воды из канала имени Москвы на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу, на устранение последствий потребуется порядка девяти часов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По всей вероятности, произошел промыв тела дамбы, и вода, таким образом, пошла на выброс", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он пояснил, что для нормализации ситуации принято решение приоткрыть несколько задвижек канала.

"Понижение уровня воды в канале идет примерно в час на 40-50 см", - подчеркнул Бирюков.

По его оценке, вся вода из тела шлюза будет "стравлена" в течение шести часов. "Здесь примерно набрано около 300 тыс. кубометров воды", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что после стравливания воды еще два-три часа уйдет на другие операции - приведение в порядок дорожного полотна, сбор грунта, который был выброшен вместе с водой.

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"Мы полагаем, движение может быть запущено к завтрашнему дню", - заявил Бирюков.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что все аварийные службы столицы задействованы над устранением последствий протечки в канале имени Москвы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение по Тушинскому тоннелю.

"Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены. Объём работ большой. Авария серьезная", - сказал Собянин в четверг журналистам.

"К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку. Достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение. Авария достаточно серьезная", - заявил Собянин.

По его словам, в настоящее время идёт аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. После этого будет укреплена стена тоннеля, проведена зачистка Тушинского автомобильного тоннеля от воды и грязи, после чего запустят движение машин, сообщил мэр.

Он добавил, что пострадавших в результате аварии не было.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что затопление части Тушинского тоннеля произошло около 11:00 из-за проседания грунтовой отсыпки Канала имени Москвы.

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщил, что проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 5х15 м. "Площадь (проседания - ИФ) - 75 кв.м. Все службы на месте. Вся имеющаяся техника на месте", - сказал Елянюшкин в интервью телеканалу "Москва-24".

По его словам, в результате проседания грунта выливается порядка 40-50 литров воды в секунду. "Это небольшое количество. Больше неприятностей доставляет вынос грунта", - добавил глава предприятия.

Для ликвидации последствий разлива воды с сооружений канала имени Москвы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был создан оперативный штаб, который возглавил Бирюков.

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

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