"Шереметьево" восстановило работу ВПП после выкатки чешского лайнера

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" восстановил работу взлетно-посадочной полосы (ВПП) после выкатки с нее пассажирского самолета.

"Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП-1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт "Шереметьево" начал работу без ограничений", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Шереметьево".

Ранее в воскресенье самолет Smart Wings, на борту которого находились 40 пассажиров и 7 членов экипажа, выкатился с ВПП "Шереметьево". В результате инцидента никто не пострадал, но полоса была временно закрыта для приема и отправки рейсов, что вызвало задержки рейсов других авиакомпаний.

"На данный момент ВПП-1 начала свою работу без ограничений, но при этом в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов на вылет и прилет в связи со скоплением воздушных судов из-за временных ограничений на полосе", - отметили в "Шереметьево".

В результате инцидента в "Шереметьево" задержали почти 30 рейсов.