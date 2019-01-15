Движение на участке голубой ветки метро в Москве восстановлено

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", расположенных на открытом участке Филевской линии московского метрополитена, восстановлено после сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Поезда по Филёвской линии от "Александровского сада" до "Кунцевской" следуют штатно. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее во вторник утром поезда по голубой ветке ходили только между "Александровским садом" и "Багратионовской".

Ранее во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что неисправность оборудования контактного рельса стала, по предварительной информации, причиной прекращения движения поездов на участке Филёвской линии столичного метро.

"Произошло задымление короба контактного рельса, около 09:40 оно было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Во вторник из-за подтопления тоннеля также приостанавливалось движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". В настоящее время поезда следуют на всем протяжении ветки.