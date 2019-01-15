Три станции московского метро возобновили работу после подтопления

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена восстановлено после ликвидации последствий подтопления тоннелей между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

"В настоящее время поезда на Люблинско-Дмитровской линии следуют на всем ее протяжении от "Зябликово" до "Селигерской". Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро во вторник.

Собеседник агентства подчеркнул, что причины произошедшего будут определяться совместно со специалистами "Мосинжпроекта", "Мосметростроем" и государственным строительным надзором.

"Пока делать выводы рано, но точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет", - заявили в пресс-службе.

Закрытие трех станций северного участка "салатовой" ветки с утра вторника было связано со скоплением воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" в ночные часы.

Отмечалось, что к 07:00 вторника поступление воды прекратилось, затем проводились работы по ее откачке и зачистке тоннелей от излишнего грунта. Движение запустили после дополнительных проверок инженерных систем метро.

Между закрытыми станциями и "Петровско-Разумовской" курсировали бесплатные компенсационные автобусные маршруты.

Северный участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Петровско-Разумовская" принял первых пассажиров менее года назад - 22 марта 2018 года.

Тоннель, где во вторник произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.