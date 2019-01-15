Движение поездов приостановлено на участке Люблинско-Дмитровский линии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" временно закрыты утром во вторник, сообщает твиттер московского метро.

Участок закрыт из-за поступления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы", говорится в сообщении.

"Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово", - уточняет пресс-служба метро.

Между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута, отмечается в твиттере метро.