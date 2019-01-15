Движение остановилось еще на одной ветке столичного метро

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Во вторник утром по техническим причинам прервалось движение поездов на наземном участке Филевской линии московского метрополитена.

"На Филевской линии нет движения поездов между "Кунцевской" и "Багратионовской". Поезда ходят только от "Александровского сада" до "Багратионовской", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

По словам собеседника агентства, движение будет восстановлено предположительно в течение получаса.

По сведениям источника, причиной остановки движения поездов стала неисправность оборудования контактного рельса. "Произошло задымление короба контактного рельса, около 09:40 оно было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ЧП отсутствует движение поездов на четырех станциях Филевской линии от "Багратионовской" до "Кунцевской" по направлению из центра.

Источник "Интерфакса" уточнил, что скопления пассажиров на станциях Филевской линии не наблюдается.

Ранее сообщалось, что из-за подтопления тоннеля во вторник утром закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".