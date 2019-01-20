Митинг против передачи Японии Курил пройдет в Москве в воскресенье

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Согласованный с московскими властями митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов состоится на Суворовской площади в Москве.

"Акция пройдет 20 января в 13:00 на Суворовской площади", - сказал "Интерфаксу" координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

Он отметил, что столичные власти объединили заявки от "Левого фронта", "Партии дела", незарегистрированной партии "Другая Россия", движения "Новороссия" и ряда других патриотических организаций.

По словам С.Удальцова, согласованное количество участников акции - до 1 тысячи человек. Тема - недопустимость передачи Курильских островов Японии, рассмотрение такого вопроса исключительно на всероссийском референдуме.

Между тем, представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова сообщила "Интерфаксу", что согласованная численность - 500 человек.

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Токио, в свою очередь, продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

"Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года", - говорилось в памятной записке правительства СССР правительству Японии от 27 января 1960 года.

В свою очередь в памятной записке правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года говорилось: "Правительство Японии не может одобрить позицию Советского Союза, выдвинувшего новые условия осуществления положений Совместной декларации по территориальному вопросу и пытающегося тем самым изменить содержание декларации. Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Шикотан, но также и других исконных японских территорий".

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

22 января должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.