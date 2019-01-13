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МИД РФ назвал неясной роль США в российско-японских переговорах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве не понимают, какую роль могут сыграть США в вопросе заключения мирного договора с Японией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы слышим удивительные, странные заявления, которые делает японская сторона на территории Соединенных Штатов Америки. В частности, специальный представитель премьер-министра Японии направился в Вашингтон. Сложно мне сказать, не могу ничего утверждать, но такое впечатление, что (чтобы) что ли получить некое благословление на переговоры в Москве. И далее мы услышали два очень странных заявления, которые постоянно тиражировались", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

"Во-первых, что Япония ждет поддержки Соединенных Штатов, чуть ли не участия во всем диалоге, который у нее происходит по как они считают островной проблеме, как мы называем проблеме мирного договора с Россией. А причем здесь Соединенные Штаты Америки? Мы что-то не поняли", - пояснила она.

"Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях. Причем, когда речь идет о нашем двустороннем диалоге, все как-то всегда складывается. Причем здесь Соединенные Штаты Америки и их роль - непонятно",- заключила дипломат.

Ранее советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что США следует поддержать Японию в заключении мирного договора с Россией, чтобы противостоять угрозе со стороны КНР.

"И Япония, и Россия рассматривают Китай как потенциальную угрозу. Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты понимали важность заключения японо-российского мирного договора как средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая", - цитирует Каваи издание Mainichi.

По его словам, премьер-министр Японии "твердо" намерен заключить мирный договор с Россией в период своего пребывания на посту, тем самым разрешив территориальный спор между двумя странами.

Выступление Каваи предшествует визиту Абэ в Россию, который должен состояться в конце месяца.

Как сообщалось, ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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Теги: МИД РФ, Мария Захарова

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